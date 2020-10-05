На Луганщині рятувальники майже загасили пожежі та відкрили КПВВ
За добу на території Луганської області скоєно 146 скидів (436 тонн води)
Рятувальники гасять вогнище загоряння в районі Смоляниново
Станом на ранок понеділка, 5 жовтня, в Луганській області з 8 основних осередків пожеж – 6 ліквідовано і 1 вогнище локалізовано. Попередньо встановлено, що вогонь охопив понад 20 тисяч гектар.
У пресслужбі ДСНС відзначили, що наразі вживаються заходи щодо локалізації вогнища пожежі лісового масиву в районі Смоляниново.
Додамо, що авіацією протягом 4 жовтня на території Луганської області скоєно 146 скидів (436 тонн води). Усього до гасіння залучено близько 2500 осіб і 250 одиниць техніки.
Пресцентр штабу ООС в Facebook повідомив, що за рішенням командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, в понеділок, 5 жовтня, о 9:00 ранку, відновив роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Тепер КПВВ буде функціонувати за осіннім графіком – щодня з 07:00 до 18:30.
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