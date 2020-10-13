На Луганщині розбили машину правозахисниці, якій погрожували. Фото

Юрій Сергієнко Розслідування 00:47, 14.10.2020 Оновлено: 00:53, 14.10.2020

У Лисичанську Луганської області розбили автомобіль директорки "Східної правозахисної групи" Віри Ястребової.

Про це в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона зазначила, що напередодні правозахисниці дзвонили і погрожували (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця).

Правозахисниці на Луганщині розбили авто.
Facebook Людмили Денисової

В результаті невідомі розбили скло, порізали гуму на колесах, порізали дроти в салоні, розбили бічні дзеркала і викрали держномери.

Невідомі розкрили машину правозахисниці і порізали дроти.
Facebook Людмили Денисової

"Віра зараз знаходиться на лікуванні в іншому регіоні країни. Під час телефонної розмови вона повідомила, що їй неодноразово дзвонили з незнайомих номерів і погрожували. Всі ці події вона пов'язує зі своєю правозахисною діяльністю", – підкреслила Денисова.

Омбудсмен нагадала, що за останній рік це вже не перший випадок прояву агресії щодо правозахисників в Луганській області.

Невідомі розбили скло в авто правозахисниці.
Facebook Людмили Денисової

Денисова закликала правоохоронців вжити всіх необхідних заходів для розкриття злочину, а вище керівництво Міністерства внутрішніх справ тримати розслідування під контролем.

Автомобіль правозахисниці серйозно пошкоджений.
Facebook Людмили Денисової
Facebook Людмили Денисової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні терористи "ДНР" обстріляли машину журналістів телеканалу "Україна".

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