На Луганщині розбили машину правозахисниці, якій погрожували. Фото

У Лисичанську Луганської області розбили автомобіль директорки "Східної правозахисної групи" Віри Ястребової.

Про це в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона зазначила, що напередодні правозахисниці дзвонили і погрожували (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті невідомі розбили скло, порізали гуму на колесах, порізали дроти в салоні, розбили бічні дзеркала і викрали держномери.

"Віра зараз знаходиться на лікуванні в іншому регіоні країни. Під час телефонної розмови вона повідомила, що їй неодноразово дзвонили з незнайомих номерів і погрожували. Всі ці події вона пов'язує зі своєю правозахисною діяльністю", – підкреслила Денисова.

Омбудсмен нагадала, що за останній рік це вже не перший випадок прояву агресії щодо правозахисників в Луганській області.

Денисова закликала правоохоронців вжити всіх необхідних заходів для розкриття злочину, а вище керівництво Міністерства внутрішніх справ тримати розслідування під контролем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні терористи "ДНР" обстріляли машину журналістів телеканалу "Україна".