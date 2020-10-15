На Луганщині пролунав вибух у будинку, є жертва

У Сєвєродонецьку Луганської області трапився вибух у підвалі багатоповерхового будинку. Унаслідок події загинув 53-річний чоловік.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ регіону, вибух пролунав ввечері в середу, 14 жовтня. За фактом загибелі чоловіка розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ.

"Встановлено, що в підвалі п'ятиповерхівки житель цього будинку розбирав вибухонебезпечний предмет – ймовірно, РГД, унаслідок чого стався вибух. Чоловік від отриманих поранень загинув на місці", – зазначено в повідомленні.

Вибух у підвалі будинку

Під час огляду помешкання загиблого у квартирі було виявлено та вилучено: реактивний двигун від реактивної гранати ПГ22, головна частина (балістичний наконечник) реактивної гранати, фрагмент головної частини (балістичний наконечник) реактивної гранати, фрагмент різьбового з’єднання реактивної гранати, ковпачок сигнального патрону білого кольору, пусковий пристрій накольного механізму запалювальної трубки ЗТП, 4 гільзи, набої.

Предмети знайдено в квартирі

Також поліцією вирішується питання про додаткову кваліфікацію події.

Наслідки вибуху

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Привілля Луганської області пролунав потужний вибух у п'ятиповерховому будинку.