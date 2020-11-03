На кладовищі в Приморську після Геловіну виявили 14 зруйнованих могил. Фото

Мирослав Семенюк Розслідування 16:06, 3.11.2020 Оновлено: 16:33, 3.11.2020

Після святкування Геловіну в ніч на 1 листопада жителі Приморська Запорізької області виявили на кладовищі більш ніж десяток зруйнованих вандалами могил.

Як повідомили очевидці в групі "Я люблю Приморськ" у Facebook, усього було 14 покручених могил, розбитих могильних плит і пам'ятних монументів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Шановні приморці! Подивіться, чим займається наше підростаюче покоління на кладовищі на вулиці Голубенка. І сходіть, за можливості, провідайте своїх родичів", – написала місцева мешканка.

У поліції повідомили, що наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.

За цим фактом відкрито провадження за ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.

Усього було 14 розбитих могильних плит
Facebook "Я люблю Приморськ"
Акт вандалізму виявили на ранок після Геловіну
Facebook "Я люблю Приморськ"
Поліція вживає заходів щодо встановлення вандалів
Facebook "Я люблю Приморськ"
Відкрито провадження за статтею "наруга над могилою"
Facebook "Я люблю Приморськ"
В акті вандалізму підозрюють місцевих підлітків
Facebook "Я люблю Приморськ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Вінниччині підлітки заради розваги повалили і розбили 66 могил на старому єврейському кладовищі.

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