На Київщині затримали злодія в законі на прізвисько Магало

Працівники Нацполіції затримали на Київщині злодія в законі на прізвисько Магало.

У липні цього року рішенням суду йому було відмовлено в отриманні громадянства України, повідомила пресслужба відомства. Наразі зловмисник утримується в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Його затримали попри те, що він вживав усіх можливих заходів конспірації, аби не потрапити в поле зору поліцейських.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції встановили тимчасове місце перебування злочинця та 31 жовтня провели операцію із затримання в заміському будинку Київської області.

Щодо злодія в законі складено адмінпротокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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