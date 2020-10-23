На Київщині викрили угруповання рейдерів і наркодилерів під керівництвом нардепів

У Київській області викрили громадську організацію, яку фінансували нардепи для проведення рейдерських захоплень і участі в політичних акціях.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ. Організацію контролювали народний депутат і співголова однієї з діючих політичних партій.

Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь в мітингах і акціях протесту.

Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю та фінансування здійснював також інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків в регіоні, зберігали вибухівку, зброю і боєприпаси.

В рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували збут учасниками організації двох партій амфетаміну.

Під час обшуків за адресами проживання основних фігурантів вилучили ручний гранатомет, гранату РГО з запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 патронів різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-карти декількох мобільних операторів, телефони, комп'ютерну техніку.

Двох учасників угруповання співробітники спецслужби затримали, ще троє перебувають у розшуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ затримала організоване злочинне угруповання, члени якого в домашніх умовах виготовляли вибухівку і продавали зброю і боєприпаси в декількох регіонах, в тому числі в столиці, Житомирі, Київській та Львівській областях.