На Київщині стався вибух боєприпасів: є жертва. Фото

У селі Озера Бородянського району Київської області стався вибух при фасуванні боєприпасів на подвір’ї місцевого жителя.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, загинув працівник, а 48-річного власника домогосподарства затримано (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередніми даними, різноробочий під час фасування ящиків із капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї, намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки. У результаті вибуху 50-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям", – йдеться в повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, фахівці підрозділу вибухотехнічної служби. Під час огляду домогосподарства працівники поліції у якості речових доказів вилучили шліфувальну машинку, пожежне сміття, зразки капсулів та інші речові докази.

Капсулі до нарізної зброї зберігалися на підставі відповідного договору з одним з товариств.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.267 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 12 років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.

Різноробочий намагався відкрити ящик із капсулями для спорядження патронів mvs.gov.ua

У результаті вибуху 50-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям mvs.gov.ua

48-річного власника домогосподарства затримано mvs.gov.ua

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