На Київщині поховали загиблого на Донбасі воїна: не дожив день до 31-річчя. Фото

Мирослав Семенюк Кияни 16:38, 27.11.2020 Оновлено: 16:41, 27.11.2020

У Фастові Київської області попрощалися з воїном 72-ї бригади імені Чорних Запорожців старшим солдатом В'ячеславом Мінкіним.

Як повідомляється на сторінці бригади в Facebook, військовий загинув 24 листопада поблизу Авдіївки від кулі російських окупантів.

"Провести в останню путь військовослужбовця прийшли друзі, рідні й побратими В'ячеслава, представники командування Сухопутних військ, Оперативного Командування "Північ" та небайдужі фастівчани", – йдеться в повідомленні.

З В'ячеславом Мінкіним попрощалися в Фастові
Facebook 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Військовий загинув 24 листопада поблизу Авдіївки
Facebook 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Провести в останню путь військовослужбовця прийшли друзі, рідні й побратими
Facebook 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
У Мінкіна залишилися дружина й син
Facebook 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, снайпер бойовиків поранив українського військового неподалік від Авдіївки Донецької області – боєць помер у лікарні.

Пізніше стало відомо, що загиблого звали В'ячеславом Мінкіним. Він народився 25 листопада 1989 року, тобто до 31-річчя не дожив один день.

У 2019-му Мінкіна було нагороджено медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".

Вдома фастівця чекали дружина й син.

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