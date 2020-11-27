На Київщині поховали загиблого на Донбасі воїна: не дожив день до 31-річчя. Фото
Військовий загинув 24 листопада поблизу Авдіївки від кулі снайпера
Провести в останню путь бійця прийшли друзі, рідні та побратими
У В'ячеслава Мінкіна залишилися дружина і син
У Фастові Київської області попрощалися з воїном 72-ї бригади імені Чорних Запорожців старшим солдатом В'ячеславом Мінкіним.
Як повідомляється на сторінці бригади в Facebook, військовий загинув 24 листопада поблизу Авдіївки від кулі російських окупантів.
"Провести в останню путь військовослужбовця прийшли друзі, рідні й побратими В'ячеслава, представники командування Сухопутних військ, Оперативного Командування "Північ" та небайдужі фастівчани", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, снайпер бойовиків поранив українського військового неподалік від Авдіївки Донецької області – боєць помер у лікарні.
Пізніше стало відомо, що загиблого звали В'ячеславом Мінкіним. Він народився 25 листопада 1989 року, тобто до 31-річчя не дожив один день.
У 2019-му Мінкіна було нагороджено медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".
Вдома фастівця чекали дружина й син.