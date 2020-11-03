На Керченському мосту в Криму незаконно затримували кримських татар. Фото і відео

У понеділок, 2 листопада, співробітники російської дорожньо-патрульної служби в різних районах Криму і на в'їзді на Керченський міст незаконно затримували кримських татар.

Інцидент стався ввечері, близько 21:00. Кримські татари прямували з окупованого півострова в Південний Окружний військовий суд РФ, повідомила "Кримська солідарність" в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Ростові-на-Дону фігурантам так званої Червоногвардійської групи у справі Хізб ут-Тахрір повинні були винести вирок.

Паспорти у всіх пасажирів мікроавтобусів збирали, пояснюючи тим, що необхідна перевірка особи за базою даних. Деяким водіям погрожували штрафами в розмірі 200 тисяч рублів, натомість пропонували повернутися в супроводі ДПС.

До посту ДПС на в'їзді на Керченський міст прибув загін ОМОНу і Росгвардіі.

"Людям почали поступово, але дуже повільно віддавати паспорти. Водійські посвідчення поки нікому не віддають. Причини затримання ніхто зі співробітників не пояснює", – уточнили в "Кримській солідарності" о 3 годині ночі 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вранці 31 серпня в Нижньогірському і Радянському районах, а також місті Судаку тимчасово анексованого Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар. Серед них активісти і журналісти громадської організації "Кримська солідарність".