На Хмельниччині в ДТП загинули двоє підлітків

У місті Волочиськ Хмельницької області 23 жовтня трапилася смертельна ДТП, унаслідок якої загинули двоє підлітків 14 і 15 років.

Зіткнення відбулося приблизно о 20:00 за участю Honda CR-V і ВАЗ 2101, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За допомогою гідравлічних ножиць надзвичайники деблокували двох пасажирів 15 і 14 років автомобіля "ВАЗ", після чого передали їх у карету "швидкої". Водій і два пасажири з "Жигулів" були госпіталізовані у Волочиську центральну районну лікарню", – йдеться в повідомленні.

Два пасажири "ВАЗ" померли в лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у селі Пасіки-Зубрицькі Львівської області ввечері 23 жовтня трапилася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення "Пежо" і "Рено Сценик" загинули три людини, ще одна постраждала.