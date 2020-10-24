На Хмельниччині в ДТП загинули двоє підлітків 14 і 15 років

У центрі міста Волочиськ (Хмельницька область) в результаті ДТП загинули два підлітки 14 і 15 років.

Як повідомила пресслужба обласної поліції, аварія сталася в п'ятницю, 23 жовтня. 40-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Honda CR-V, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2101 під керуванням 24-річного жителя Волочиського району.

"Двоє неповнолітніх пасажирів ВАЗ важко травмувалися. Один з них, 15-річний першокурсник місцевого ліцею, від отриманих травм помер в приймальному відділенні районної лікарні в той же вечір. Інший 14-річний хлопчик у важкому стані був госпіталізований в реанімаційне відділення Волочиської ЦРЛ та вранці 24 жовтня помер від отриманих травм", – сказано в повідомленні.

Водій ВАЗ був доставлений з тілесними ушкодженнями в травматологічне відділення районної лікарні, а водія Honda затримали і оголосили йому підозру в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Києві фура в'їхала в бригаду дорожників, які працювали на Північному мосту. Момент ДТП потрапив на відео.