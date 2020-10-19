На Хмельниччині сільського голову спіймали на хабарі в $15 тисяч

У Хмельницькій області правоохоронці затримали на отриманні хабаря в розмірі 15 тисяч доларів сільського голову.

Кошти посадовець вимагав і отримав від місцевого жителя за надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 10 га. Про це інформує сайт МВС із посиланням сектор комунікації поліції Харківщини.

Зазначається, що сільського чиновника затримали 19 жовтня просто в приміщенні сільради, під час отримання ним зазначеної суми.

Операцію із затримання проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із управління стратегічних розслідувань на Ізяславщині.

Хабар чиновник отримав у приміщенні сільради

За вказаним фактом уже зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Чиновника затримали за ч. 3 ст. 368 ККУ

Нині тривають слідчі дії, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першого заступника міського голови на Луганщині зловили на хабарі. Чиновник вимагав "відкат" у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру і укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста.