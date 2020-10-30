На Хмельниччині катували та пограбували місцевого депутата

У Білогірському районі Хмельницької області 29 жовтня близько 20:30 невідомі зловмисники катували й пограбували місцевого жителя.

Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі поліції області, зловмисники заволоділи великою сумою коштів. "Пошуки причетних до злочину тривають, встановлюються всі деталі злочину", – розповіли в поліції.

Видання "Незалежний громадський портал" із посиланням на свої джерела повідомило, що напад було скоєно на будинок депутата Білогірського селищної ради Володимира Матвійця. Крім нього, в момент злочину в домоволодінні також перебували його дружина та син.

Депутата катували, вимагаючи повідомити, де він зберігає свої заощадження, після чого забравши готівку в сумі 500 тисяч гривень та 100 тисяч доларів і зникли в невідомому напрямку.

Постраждалих госпіталізували до лікарні, їхній стан оцінюється як важкий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кролевці Сумської області на кандидата в депутати і його дружину напали двоє невідомих, переодягнених у поліцейську форму і озброєних ножем і пістолетом.