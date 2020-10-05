На Херсонщині жінка втопила хвору дитину, намагаючись накласти на себе руки

У Скадовському районі Херсонської області 36-річна місцева мешканка намагалася втопитися в Північно-Кримському каналі разом із 4-річною дитиною, яка хворіла на аутизм.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, посилаючись на матір хлопчика, трагедія трапилася 1 жовтня.

"За словами жінки, у неї спрацював інстинкт самозбереження, і вона вибралася, а хлопчик потонув. Тіло малюка знайшли приблизно в 500 метрах від місця трагедії", – розповів він.

Співрозмовник додав, що інформація про трагедію в поліцію надійшла від колишнього співмешканця жінки 4 жовтня.

Правоохоронці встановлюють причини й деталі НП, відкрито кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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