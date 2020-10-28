На Херсонщині в багатодітній родині переселенців повісилася дитина

В Олешківському районі Херсонської області повісився 11-річний хлопчик із багатодітної сім'ї переселенців з Луганської області.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, трагедія трапилася 27 жовтня. Усього в родині було 7 дітей.

"За словами батьків, у той вечір діти гралися в кімнаті, а коли відійшли, то загиблий залишився на деякий час сам. Через кілька хвилин діти повернулися і виявили брата повішеним на ремені за залізний ободок ліжка", – розповіло джерело.

Наш співрозмовник додав, що малюка відразу ж звільнили з петлі, а сусіди допомогли довезти його до лікарні. Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати хлопчика не вдалося.

"Сім'я на обліку у правоохоронців не перебувала. Близько двох років тому вони переїхали в Херсонську область із Луганщини", – уточнило джерело.

Причини трагедії встановлюються, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство, з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Деснянському районі Києва 27 жовтня приблизно о 9:00 у під'їзді житлового будинку намагався застрелитися чоловік.