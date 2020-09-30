На Херсонщині пенсіонерку збили на смерть на пішохідному переході

У Голопристанському районі Херсонської області туман став причиною смертельної ДТП, внаслідок якої загинула пенсіонерка.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, аварія трапилася на нерегульованому пішохідному переході.

"Поблизу села Кохани 29 вересня, приблизно о 5:30, на автодорозі "Скадовськ – Гола Пристань – Олешки", Mercedes-Benz Sprinter збив 80-річну місцеву жительку. Від отриманих травм жінка померла на місці події. За словами водія, він не встиг відреагувати на появу пішохода через те, що вона з'явилася на дорозі відразу після того, як проїхав зустрічний автомобіль, а також через сильний туман", – розповіло джерело.

Загибла жінка переходила дорогу на пішохідному переході

ДТП трапилася рано-вранці

Воно додало, що поліціянти встановлюють причини трагедії, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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