На Харківщині СБУ "накрила" незаконний референдум. Фото

У Харківській області Служба безпеки України запобігла проведенню незаконного референдуму, який мав відбутися напередодні місцевих виборів.

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, оперативники спецслужби встановили, що голова селища Орілька Лозівського району 21 вересня підписав незаконне рішення сесії ради про призначення місцевого референдуму для створення об’єднаної територіальної громади.

"Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої повинен був стати саме їх населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення "референдуму" депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного", – йдеться в повідомленні.

Слідчими управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

22 жовтня, на момент початку роботи комісій з проведення місцевого референдуму, почалися невідкладні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, а також вилучення речових доказів.

СБУ попередила про недопустимість дій, передбачених ст.110 Кримінального кодексу, що можуть призвести до порушення цілісності і суверенітету України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування президента Володимира Зеленського на місцевих виборах нагадало українцям незаконний референдум.