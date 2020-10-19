На Харківщині п'яний чоловік намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку

У Чугуєві поліцейські затримали чоловіка за підозрою у спробі зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

Як повідомила пресслужба поліції Харківської області в понеділок, 19 жовтня, правоохоронцям зателефонувала жінка і розповіла, що невідомий чоловік пропонував 11-річній доньці та її подругам 9 і 16 років вступити в статевий акт. Інцидент стався ще вдень 16 жовтня біля бібліотеки.

Незабаром копи затримали зловмисника, яким виявився раніше судимий 50-річний місцевий житель. Повідомляється, що він приставав до дітей в стані алкогольного сп'яніння, встиг схопити за руку 11-річну дівчинку, яка зуміла вирватися і втекти.

"Слідчим відділом Чугуївського відділу поліції розпочато кримінальне провадження ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Фігуранту за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – розповіли в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумській області правоохоронці затримали 31-річного фотографа за підозрою в згвалтуванні дев'ятирічної дівчинки. Як з'ясувалося пізніше, він заманював своїх жертв, обіцяючи влаштувати їх в круті телевізійні проекти.