На Харківщині прогримів вибух на газопереробній станції: є жертви

Вікторія Довгань Розслідування 12:56, 28.10.2020 Оновлено: 13:02, 28.10.2020

На території газопереробної станції в Дергачівському районі Харківської області трапився потужний вибух, який призвів до жертв.

За даними пресслужби Головного управління Нацполіції у Харківській області, повідомлення про НП надійшло близько 11:47 до служби 102. Очевидці зазначили, що після вибуху не було подальшого загоряння, втім виникло задимлення на площі близько 200 кв. метрів.

На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин події. За даними "Суспільне. Харків", є загиблі і травмовані.

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