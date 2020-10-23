На Харківщині жінка померла після домашніх пологів

На Харківщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 35-річної породіллі.

Подія трапилася у селі Есхар, про смерть породіллі в поліцію заявила бригада медиків, повідомила пресслужба Нацполіції України.

Слідчі встановили, що жінка народжувала вдома, разом із нею перебував 42-річний батько дитини.

Після пологів чоловік пішов за ліками, а коли повернувся, породілля вже померла. Він викликав швидку допомогу.

Лікарі констатували смерть жінки, новонародженого хлопчика госпіталізували до лікарні для встановлення стану його здоров’я.

Тіло померлої без видимих ознак насильницької смерті направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом слідчі Чугуївського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

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