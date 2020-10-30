На Донбасі все дуже недобре, є поранені, – Юсупова

Реальна військова ситуація на Донбасі відрізняється від тієї, що представлена в офіційних джерелах.

Таку думку в програмі "Гостре питання" в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила волонтерка Наталя Юсупова. "Зараз менше поранених, але вони все одно є, хлопці підриваються на мінах. Тільки у нас іноді кажуть, що він спіткнувся, впав, у нього застуда або щось ще", – зауважила вона.

"Тільки вчора говорила з бійцем. Він каже, що на фронті все дуже недобре. Окупанти щодня привозять вантажівки з колодами, облаштовують нові позиції. Постійно стріляють по наших позиціях, а нам не дозволено відповідати. Підпалюють навколо наших позицій ліс або сухі гілки, а коли ми починаємо гасити, вони просто стріляють із автомата", – розповіла волонтерка.

"Усе абсолютно по-іншому, ніж те, що ми можемо прочитати в офіційній інформації", – наголосила вона.

У цьому контексті волонтерка назвала ганьбою заборону українським військовим вести вогонь у відповідь. Юсупова заявила, що не уявляє подібну ситуацію в британській або американській армії.

Як писав OBOZREVATEL, командувач Операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко підтвердив, що 30 жовтня російсько-окупаційні війська на Донбасі порушили домовленості і здійснили прицільні обстріли українських позицій.