На Донбасі затримали поплічницю терористів. Фото

Олексій Тітофф Розслідування 13:28, 29.10.2020 Оновлено: 13:50, 29.10.2020

У Донецькій області прикордонники затримали жінку, яка виявилася поплічницею російських окупантів.

Як повідомляє пресслужба МВС, затримана в 2014 році активно сприяла російським збройним формуванням в регіоні.

"Мешканка Торецька під час окупації міста, виконувала завдання проросійських найманців на одному з блокпостів", – відмічено в повідомленні.

За даним фактом в Торецьке відділення Національної поліції направлено повідомлення по ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності". Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

На Донбасі затримали поплічницю терористів

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка СБУ затримала при спробі перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі російського найманця – 20-річного жителя Донецька.

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