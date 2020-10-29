На Донбасі затримали поплічницю терористів. Фото
У 2014 році жінка виконувала завдання проросійських найманців
Затриманій загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років
У Донецькій області прикордонники затримали жінку, яка виявилася поплічницею російських окупантів.
Як повідомляє пресслужба МВС, затримана в 2014 році активно сприяла російським збройним формуванням в регіоні.
"Мешканка Торецька під час окупації міста, виконувала завдання проросійських найманців на одному з блокпостів", – відмічено в повідомленні.
За даним фактом в Торецьке відділення Національної поліції направлено повідомлення по ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності". Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка СБУ затримала при спробі перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі російського найманця – 20-річного жителя Донецька.