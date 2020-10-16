На Донбасі помер молодий воїн ЗСУ з Черкащини

Вікторія Довгань Розслідування 13:40, 16.10.2020 Оновлено: 14:31, 16.10.2020

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі напередодні Дня захисника, 13 жовтня, помер воїн Збройних сил України Руслан Панченко.

Про трагедію повідомила пресслужба Смілянської міської ради на Черкащині. Герой був солдатом контрактної служби.

На Донбасі помер воїн ЗСУ Руслан Панченко.
"24 канал"

Похорони захисника відбулися 14 жовтня у селі Матусів Шполянського району, перед цим з ним попрощалися у місті Смілі.

Як пише "Новинарня", коментуючи обставини смерті солдата Панченка, в штабі ООС спростували припущення про те, що це нібито була бойова втрата.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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