На Донбасі помер молодий воїн ЗСУ з Черкащини
Воїн проходив службу за контрактом
Його похоронили у Шполянському районі
У штабі ООС запевнили, що це – небойова втрата
У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі напередодні Дня захисника, 13 жовтня, помер воїн Збройних сил України Руслан Панченко.
Про трагедію повідомила пресслужба Смілянської міської ради на Черкащині. Герой був солдатом контрактної служби.
Похорони захисника відбулися 14 жовтня у селі Матусів Шполянського району, перед цим з ним попрощалися у місті Смілі.
Як пише "Новинарня", коментуючи обставини смерті солдата Панченка, в штабі ООС спростували припущення про те, що це нібито була бойова втрата.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Київському військовому госпіталі 11 жовтня помер 26-річний військовий із Хмельницької області Олександр Фарина, якого поранили в квітні в зоні бойових дій. Юнак переніс понад 20 операцій.
А 24 вересня у військовому шпиталі помер 38-річний морський піхотинець ЗСУ Костянтин Оверко. Він отримав важке снайперське поранення ще 20 червня.
Нагадаємо, 14 жовтня в лікарні помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко.
11 жовтня він вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.