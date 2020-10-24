На Донбасі загинув черговий "польовий командир"

Денис Казанський
Денис Казанський
Розслідування / Думки
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На Донбасі загинув черговий 'польовий командир'

На Донбасі загинув черговий польовий командир ЛНР – Олексій Марков з Москви (типовий заблукалий "шахтар").

На Донбасі загинув черговий "польовий командир"

Він командував батальйоном "Призрак". Перші командири "Призрака" - Костін і Мозговий – були вбиті своїми ж соратниками по "руському міру".

На Донбасі загинув черговий "польовий командир"

Нефартовий який "Призрак" виявився ...

Пишуть, що Марков загинув в ДТП, але з огляду на долі інших польових командирів ЛДНР, тут теж, напевно, щось нечисто.

На Донбасі загинув черговий "польовий командир"

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Джерело:Телеграм-канал Дениса Казанського
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