На Донбасі загинув черговий польовий командир ЛНР – Олексій Марков з Москви (типовий заблукалий "шахтар").

Він командував батальйоном "Призрак". Перші командири "Призрака" - Костін і Мозговий – були вбиті своїми ж соратниками по "руському міру".

Нефартовий який "Призрак" виявився ...

Пишуть, що Марков загинув в ДТП, але з огляду на долі інших польових командирів ЛДНР, тут теж, напевно, щось нечисто.

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