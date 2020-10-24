На Донбасі за загадкових обставинах загинув комбат з Москви

Кирило Лютий Розслідування 20:09, 24.10.2020 Оновлено: 20:12, 24.10.2020

На Донбасі загинув російський найманець Олексій Марков, який в терористичній "ЛНР" командував так званим батальйоном "Привид".

Про це повідомив журналіст і представник ОРДЛО на переговорах Тристоронній контактній групі Денис Казанський у своєму Telegram-каналі в суботу, 24 жовтня.

Він посилався на інформацію, отриману на сторінках окупантів в соціальних мережах. Причиною смерті Маркова назвали ДТП, проте Казанський висловив сумніви з цього приводу: "враховуючи долі інших польових командирів "Л/ДНР", тут теж напевно щось нечисто".

Олексій Марков.
відкриті джерела

"Перші командири "Примари" – Костін і Мозговий були вбиті своїми ж соратниками по рускому міру. Нефартовим яким "Привид" виявився..." – зазначив він.

Окупанти в мережі повідомили, що Марков брав участь у війні на Донбасі проти України з 2014 року, зокрема, був замішаний в боях біля селища Жолобок і в районі Бахмутськой траси.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі майже 90 днів. За цей час українська армія зазнала одну бойову втрату.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Зеленський про режим тиші на Донбасі: за 90 днів у нас одна бойова втрата

Україна відмовилася від ядерної зброї 29 років тому: чому та що отримала натомість

Арахамія знайшов у машині "жучок" для стеження. Фото

У президента Польщі Дуди виявили коронавірус

Студента, який помочився на портрети Небесної Сотні, відрахували з університету