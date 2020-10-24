На Донбасі за загадкових обставинах загинув комбат з Москви

На Донбасі загинув російський найманець Олексій Марков, який в терористичній "ЛНР" командував так званим батальйоном "Привид".

Про це повідомив журналіст і представник ОРДЛО на переговорах Тристоронній контактній групі Денис Казанський у своєму Telegram-каналі в суботу, 24 жовтня.

Він посилався на інформацію, отриману на сторінках окупантів в соціальних мережах. Причиною смерті Маркова назвали ДТП, проте Казанський висловив сумніви з цього приводу: "враховуючи долі інших польових командирів "Л/ДНР", тут теж напевно щось нечисто".

Олексій Марков. відкриті джерела

"Перші командири "Примари" – Костін і Мозговий були вбиті своїми ж соратниками по рускому міру. Нефартовим яким "Привид" виявився..." – зазначив він.

Окупанти в мережі повідомили, що Марков брав участь у війні на Донбасі проти України з 2014 року, зокрема, був замішаний в боях біля селища Жолобок і в районі Бахмутськой траси.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші діє на Донбасі майже 90 днів. За цей час українська армія зазнала одну бойову втрату.