На Донбасі ворог обстріляв ЗСУ та застосував безпілотники – штаб ООС

За минулу добу, 17 жовтня, на Донбасі російські окупаційні війська п'ять разів проводили обстріл позицій ЗСУ на Донбасі. Також було зафіксовано прольоти ворожих безпілотник.

Про це йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС. Відзначається, що ворог вів вогонь поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка та Шуми. Противник обстрілював українські позиції з гранатометів. ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

"На Приазов’ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, у районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", із перетинами лінії розмежування. БПЛА противника були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування", – зазначено у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку поточної доби, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.