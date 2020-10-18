На Донбасі ворог обстріляв ЗСУ та застосував безпілотники – штаб ООС

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Розслідування
1,9 т.

  • Ворог вів вогонь поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка та Шуми

  • У районах населених пунктів Пищевик і Широкине зафіксовано прольоти безпілотників

На Донбасі ворог обстріляв ЗСУ та застосував безпілотники – штаб ООС

За минулу добу, 17 жовтня, на Донбасі російські окупаційні війська п'ять проводили обстріл позицій ЗСУ на Донбасі. Також було зафіксовано прольоти ворожих безпілотник.

Про це йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС. Відзначається, що ворог вів вогонь поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка та Шуми. Противник обстрілював українські позиції з гранатометів. ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

"На Приазов’ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, у районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", із перетинами лінії розмежування. БПЛА противника були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування", – відмічено в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку поточної доби, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

На Донбасі ворог обстріляв ЗСУ та застосував безпілотники – штаб ООС
На Донбасі ворог обстріляв ЗСУ та застосував безпілотники – штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Україна