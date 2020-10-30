На Донбасі вбили двох воїнів, ще троє – поранені: Україна терміново скликала підгрупу ТКГ

За минулу добу, 29 жовтня, російські окупаційні війська п'ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Під обстрілом ворога були поранені двоє військових ЗСУ. У п'ятницю, 30 жовтня, під ворожим вогнем загинули двоє українських військових.

Водночас джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах повідомило, що під обстрілами отримали поранення троє військовослужбовців ЗСУ.

Додамо, що сьогодні, 30 жовтня, українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі збере екстрене засідання підгрупи з безпеки. Учасники мають намір обговорити порушення режиму припинення вогню та загибель двох українських військових.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, пораненим українським захисникам було надано медичну допомогу, вони оперативно доставлені в лікувальні установи.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі відповідальності ОТГ "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. В результаті чого було поранено українського воїна.

З початку поточної доби, 30 жовтня, озброєні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню.

"Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. На жаль, унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям", – зазначено в повідомленні.

У відповідь на обстріл ворога сили ОС вели вогонь у відповідь. Про порушення перемир'я було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі, всупереч домовленостям про перемир'я чотири рази обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського захисника.