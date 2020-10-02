На Донбасі терористи тричі відкривали вогонь по ЗСУ
На Донбасі з початку доби 2 жовтня формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ЗСУ з гранатометів і стрілецької зброї.
Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook. Поблизу Авдіївки противник застосував гранатомети різних систем.
Крім того, після обіду противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих обстрілів немає.
Також у повідомленні зазначили, що вже третю добу військовослужбовці ЗСУ спільно з пожежними ДСНС ліквідовують пожежі на Луганщині.
Крім того, в районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС знешкоджено понад п'ять гектарів території і передано на знищення 42 вибухонебезпечних предмети.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури.
Зараз відновлювальні роботи тривають на восьми об'єктах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи протягом доби, 1 жовтня, на Донбасі вкотре порушили перемир'я й обстріляли позиції ООС із гранатометів різних систем. Провокації ворога не призвели до втрат і поранених у рядах захисників України.