На Донбасі терористи розмістили міномети біля лінії розмежування

На Донбасі російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості, розмістивши міномети за 2 км від лінії зіткнення.

Кадри аерофотозйомки розмістив у Twitter журналіст і волонтер проєкту InformNapalm Роман Бурко. Знімки містяться в закритій частині звіту СММ ОБСЄ.

На них видно, що два міномети 2Б14 "Піднос" калібром 82 мм розташовані за 2 км від лінії зіткнення, поблизу населеного пункту Веселогорівка Луганській області.

Згідно з доповненням до комплексу заходів щодо виконання Мінських протоколів від 12 лютого 2015 року, такі типи озброєння має бути відведено на відстань понад 15 км від лінії зіткнення.

У повідомленні вказано координати розташування згаданих мінометів – 48.461591, 38.425495.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська в повну бойову готовність.