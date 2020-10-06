На Донбасі терористи розмістили міномети біля лінії розмежування

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
2,0 т.
На Донбасі помітили міномети терористів біля лінії розмежування

На Донбасі російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості, розмістивши міномети за 2 км від лінії зіткнення.

Кадри аерофотозйомки розмістив у Twitter журналіст і волонтер проєкту InformNapalm Роман Бурко. Знімки містяться в закритій частині звіту СММ ОБСЄ.

На них видно, що два міномети 2Б14 "Піднос" калібром 82 мм розташовані за 2 км від лінії зіткнення, поблизу населеного пункту Веселогорівка Луганській області.

Згідно з доповненням до комплексу заходів щодо виконання Мінських протоколів від 12 лютого 2015 року, такі типи озброєння має бути відведено на відстань понад 15 км від лінії зіткнення.

У повідомленні вказано координати розташування згаданих мінометів – 48.461591, 38.425495.

Порушення зафіксували спостерігачі ОБСЄ.
Два міномети неподалік від лінії розмежування.
У повідомленні вказано координати розташування мінометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська в повну бойову готовність.

УкраїнаВійна на ДонбасіРосійсько-український конфліктООСОБСЄ