На Донбасі терористи обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета, є поранений

Борис Бондар Розслідування 16:27, 30.09.2020 Оновлено: 16:32, 30.09.2020

На Донбасі внаслідок обстрілу терористами позицій ЗСУ отримав поранення один український військовий.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Північ" у соціальній мережі Facebook. Окупанти відкрили вогонь із гранатомета.

"У районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл наших позицій із підствольного гранатомета. Унаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що солдата доправили до лікувального закладу, його стан задовільний.

На місці події працюють керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Позиції ЗСУ обстріляли з гранатомета.
Facebook ОТУ "Північ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, війська Росії на Донбасі за минулу добу, 29 вересня, жодного разу не порушили домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в штабі ООС.

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