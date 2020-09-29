На Донбасі російський офіцер позбувся ноги на власній міні – розвідка ЗСУ
В зоні бойових дій на Донбасі внаслідок підриву на власній міні один із новоприбулих російських офіцерів втратив частину ноги.
Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, зазначили у пресслужбі Міноборони України. За даними захисників, інцидент із окупантом трапився 27 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Противник продовжує втрачати особовий склад внаслідок підривів на власних мінно-вибухових пристроях. Так, 27 вересня у результаті підриву на міні отримав важке поранення з втратою частини нижньої кінцівки один з нещодавно прибулих під час ротації російських офіцерів", – йдеться в повідомленні.
Українські розвідники також наголосили, що такі НП у лавах загарбників трапляються у зв'язку із тим, що командування оперативного угруповання російсько-окупаційних продовжує використовувати режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування та для мінування територій.
Так, впродовж 21-27 вересня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів противник здійснював на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Курахівському, Торезькому та Маріупольському напрямках.
Крім того, окупанти встановлювали нові та поновлювали старі мінно-вибухові загородження, у тому числі поблизу приватних осель місцевого населення, з використанням протипіхотних мін ОЗМ-72 і ПОМ-2.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
причиною постійних смертей у лавах російських окупантів є необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях, а також самогубства, алко- та наркозалежність.
Лише за першу декаду вересня, попри перемир'я, терористи на Донбасі безповоротно втратили понад 10 осіб особового складу та дві одиниці військової техніки.
Нагадаємо, про масові випадки підривів окупантів на власних мінах раніше говорив ексватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).
Йому стало відомо про втрати бойовиків убитими і пораненими в кількості 27 осіб за три підриви.
Факт того, що лави окупантів постійно зазнають істотних втрат, визнав і колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай.
Військовий злочинець підкреслив, що бойовики продовжують гинути навіть без боїв – під час перемир'я вони стикаються з небойовими втратами.