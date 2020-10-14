Почали кулеметними чергами, закінчили мінами, – захисник України про провокації терористів

Найманці Росії відновили обстріли на Донбасі, застосувавши під Горлівкою міномети.

Вогонь вони відкрили в темну пору доби, повідомляється в сюжеті ТСН. Українські воїни не піддалися на провокації терористів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"О 11:20 були помічені в тепловізор двоє осіб, після чого почалися кулеметні черги. Закінчили мінами – штук 10 полетіло", – розповів військовий ЗСУ Олексій Шепінський.

Бойовики вдарили по сусідах цього українського підрозділу, і міни просто перелітали окопи воїнів. При цьому противник продовжує копати, їздити на автомобілях і запускати безпілотники-розвідники до окопів ЗСУ.

Як розповіли журналісти, Шепінському 43 роки, у нього семеро дітей. Із 2017 року чоловік воює на фронті в складі 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил.

Стопами батька в армію пішла і старша дочка Олексія. Чоловік зазначив, що діти не хотіли, щоб він їхав на війну.

"Дружина не справляється сама вдома. Але я поставив перед фактом, що це потрібно. Це мій обов'язок, а також всіх хлопців, які тут", – сказав Олексій.

Ще один військовий, Олеляд – український азербайджанець. Як розповів воїн, він добре пам'ятає війну 1990 року, через яку залишив Батьківщину. Йому 51 рік, воює він вже 5 років і не збирається повертатися додому без перемоги.

"Росія вважається агресором всюди, і не тільки в Україні, але і в Азербайджані, Молдові. У неї всюди техніка та прикладена рука всюди", – підкреслив Олеляд.

На його думку, Україна може повчитися дечому в Азербайджану, наприклад, відвойовувати свої території самим: "Інакше що ми залишимо після себе своїм онукам? Нічого, голе поле з дірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київському військовому госпіталі 11 жовтня помер 26-річний військовий із Хмельницької області Олександр Фарина, якого поранили в квітні в зоні бойових дій на Донбасі.