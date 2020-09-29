На Чернігівщині школярки записали на відео тверк біля пам'ятника героям АТО

На Чернігівщині в Талалаївському районі чотири школярки станцювали тверк на плитах меморіалу загиблим воїнам АТО, їх притягнули до відповідальності.

Про це повідомив в Facebook відділ комунікації ГУ Нацполіціі в Чернігівській області. За хуліганські дії доведеться відповісти і батькам дівчаток.

Хуліганство біля пам'ятника правоохоронці помітили в ході моніторингу соцмереж, вони оперативно встановила особи причетних. Ними виявилися дві 16-річні і дві 13-річні учениці місцевої школи.

На старших складено протокол за ст.173 Андмінкодекса України (дрібне хуліганство), а за молодших доведеться відповідати батькам – за ст.184 Адмінкодексу (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Всі протоколи направили до суду. Поліцейський з ювенальної превенції вже поговорив з адміністрацією та учнями школи, де вчаться дівчата. Крім того, в навчальному закладі запланували додаткові класні години з патріотичного виховання за участю Талалаївських учасників АТО.

Відео танцю на плитах перед пам'ятником загиблим воїнам поширювалося в соцмережах.

Пізніше з'явилися ролики, де дівчинки на тому ж місці, де танцювали, називають свої імена і просять у українців вибачення за образу пам'яті загиблих.

Поліція притягнула до відповідальності школярок та їхніх батьків за хуліганські дії. Facebook Поліції Чернігівській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Лисичанську Луганської області вандали осквернили пам'ятник загиблим українським військовослужбовцям, які звільняли місто від російських окупантів шість років тому.