На Чернігівщині глава осередку ОПЗЖ вистрілив у противника партії. Фото

Кирило Лютий Розслідування 20:35, 14.10.2020 Оновлено: 20:37, 14.10.2020

У Чернігівській області керівник осередку "Опозиційної платформи – за життя" вистрілив у місцевого жителя після того, як той пошкодив агітаційний намет.

Як повідомила прес-служба обласної поліції, інцидент стався в середу, 14 жовтня, в центрі міста Бобровиця. Перехожий чоловік попросив агітаторів прибрати намет, після чого жінка покликала керівника партійного осередку.

Місцевий житель просив прибрати намет ОПЗЖ.
Поліція Чернігівській області

Конфлікт між чоловіками переріс у бійку із застосуванням зброї після того, як незадоволений житель пошкодив намет. Керівник партійного осередку вистрілив йому в плече з револьверапід патрон Флобера.

Видання "Еспрессо" з'ясувало у правоохоронців, що конфлікт стався саме біля намету ОПЗЖ.

Чоловіка поранили в плече з револьвера.
Поліція Чернігівській області
Інцидент стався в місті Бобровиця.
Поліція Чернігівській області

Обидва чоловіки написали заяви в поліцію. Слідчі завели справу про умисне легке тілесне ушкодження, за що загрожує штраф або громадські/виправні роботи. На іншого фігуранта також склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Його можуть оштрафувати, покарати громадськими/виправними роботами і відрахуванням 20% заробітку або адмінарештом.

На Чернігівщині поранили чоловіка, який пошкодив намет ОПЗЖ.
Поліція Чернігівській області

Як писав OBOZREVATEL, 14 жовтня в Києві чоловік з ножем напав на волонтера партії УДАР. Постраждалого доставили в лікарню у важкому стані.

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