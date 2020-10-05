На Чернігівщині BMW вилетів у кювет та перекинувся: водій загинув

В Ічнянському районі Чернігівської області 5 жовтня близько 1:00 автомобіль BMW з'їхав у кювет і перекинувся, в результаті чого водій загинув.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, у ДТП також постраждав пасажир легкового автомобіля.

"Аварія трапилася на трасі Т25 Талалаївка – Ічня – Тростянець – Сокиринці", поблизу міста Ічня. У результаті ДТП 42-річний водій загинув на місці, а його 32-річного пасажира госпіталізували. Обидва місцеві жителі", – уточнив він.

ДТП сталося в Ічнянському районі. Google Maps

Водій загинув на місці ДТП, пасажир госпіталізований

Причини ДТП встановлюються, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Броварському районі Київської області водій Skoda збив на смерть пішохода, а потім загинув у результаті зіткнення з іншим автомобілем.