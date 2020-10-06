На Буковині знайшли тіло оголеної жінки

Obozrevatel Розслідування 12:08, 6.10.2020 Оновлено: 12:31, 6.10.2020

У Сокирянському районі Чернівецької області 6 жовтня знайшли оголене тіло місцевої жительки.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, загиблу помітила її родичка.

"Тіло 44-річної жінки лежало біля її власного будинку в селі Романківці. Під час огляду були виявлені синці", – розповіло джерело.

Чи була смерть насильницькою й коли отримано пошкодження, встановить експертиза. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Скадовському районі Херсонської області 36-річна місцева мешканка намагалася втопитися в Північно-Кримському каналі разом із 4-річною дитиною, яка хворіла на аутизм.

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