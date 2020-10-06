На Буковині знайшли тіло оголеної жінки

У Сокирянському районі Чернівецької області 6 жовтня знайшли оголене тіло місцевої жительки.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, загиблу помітила її родичка.

"Тіло 44-річної жінки лежало біля її власного будинку у селі Романківці. При огляді були виявлені синці", – розповіло джерело.

Наш співрозмовник додав, що чи була смерть насильницькою і коли отримані пошкодження встановить експертиза. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Скадовському районі Херсонської області 36-річна місцева мешканка намагалася втопитися в Північно-Кримському каналі разом з 4-річною дитиною, який хворів на аутизм.