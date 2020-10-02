На адмінкордоні з Кримом знайшли задушеним військового ЗСУ

Увечері 1 жовтня в одному з сіл Каланчацького району Херсонської області, неподалік від адмінкордону з анексованим Росією Кримом, було виявлено на посту тіло 26-річного військовослужбовця зі слідами від задушення.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, попередня причина смерті – механічна асфіксія. Остаточну причину загибелі має встановити судово-медична експертиза.

Працівники Каланчацького відділення поліції підозрюють у скоєнні злочину 25-річного військовослужбовця, який заступив на чергування разом із потерпілим.

Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин, внаслідок чого 25-річний чоловік задушив 26-річного колегу.

Військового затримано. За даними джерел OBOZREVATEL, зловмисник відмовляється назвати точну причину того, що призвело до вбивства.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Проводяться необхідні слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську чоловік задушив росіянку і повісився.