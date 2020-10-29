Мовний скандал у маршрутці Слов'янська: в МВС відреагували

Пасажири маршрутки у Слов’янську на Донеччині, які накинулися на жінку за зауваження щодо маски й те, що вона говорила українською мовою, понесуть покарання відповідно до законів України.

Зокрема, відповідатимуть за розпалювання ворожнечі та образу почуттів громадян за мовними ознаками. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає пресслужба МВС.

"Вже ближчим часом вони дізнаються, що Кримінальний кодекс Україні передбачає покарання за розпалювання ворожнечі та образу почуттів громадян за мовними ознаками (ст.161). Що санкція за знущання над людьми, які розмовляють українською, – до 5 років ув'язнення", – зазначив він.

Також, за його словами, у правовий спосіб цим особам буде доведено, що Слов'янськ – це Україна.

"Брутальна істота чоловічої статі, яка розпускала руки, познайомиться зі статтею 296 Кримінального кодексу, яка передбачає обмеження волі до 5 років", – підкреслив Варченко.

Крім цього, додав він, громадянам, які зухвало ігнорують протиепідемічні заходи і наражають на небезпеку інших людей, агресивно відмовляючись користуватися масками в громадському транспорті, правоохоронці нагадають про зміст статті 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає покарання штрафом від 17 до 34 тисяч гривень.

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