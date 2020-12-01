Міноборони вперше в історії здійснило закупівлю для ЗСУ через Агенцію НАТО

Міністерство оборони України вперше без посередників здійснило закупівлю військових товарів через профільну Агенцію НАТО.

Про це повідомила Місія України в Альянсі у Twitter. Там привітали українське оборонне відомство із самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки.

"Завершилася перша в історії Міноборони закупівля військових товарів без посередників через Агенцію НАТО з підтримки та постачання для потреб ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що першою закупівлею для Збройних сил України стало придбання гусеничної стрічки для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2.

Перша закупівля Міноборони військових товарів без посередників Twitter UKR Mission to NATO

Зазначається, що самостійний вихід на міжнародні ринки дозволить Міноборони значно зекономити кошти на закупівлях та уникнути більшості корупційних ризиків, які присутні, коли оборонне відомство вимушено користуватися послугами компаній-посередників.

Так, "Український мілітарний портал" звертає увагу на те, що раніше в Україні вже декілька разів повідомляли про успішне освоєння виробництва гусеничних стрічок для бойових машин піхоти. Спочатку про це заявили на Харківському державному авіаційному підприємстві, а потім і на Житомирському бронетанковому та заводі ім. Малишева.

"До того ж про освоєння виробництва пресслужба ДК "Укроборонпром" повідомляла двічі – у лютому 2019 року та серпні 2020-го. Проте, як видно, Міністерство оборони звернулося до міжнародних закупівель, які, ймовірно, виявилися дешевшими", – констатує видання.

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