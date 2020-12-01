Міноборони вперше в історії здійснило закупівлю для ЗСУ через Агенцію НАТО
Міністерство оборони України вперше без посередників здійснило закупівлю військових товарів через профільну Агенцію НАТО.
Про це повідомила Місія України в Альянсі у Twitter. Там привітали українське оборонне відомство із самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки.
"Завершилася перша в історії Міноборони закупівля військових товарів без посередників через Агенцію НАТО з підтримки та постачання для потреб ЗСУ", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що першою закупівлею для Збройних сил України стало придбання гусеничної стрічки для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2.
Зазначається, що самостійний вихід на міжнародні ринки дозволить Міноборони значно зекономити кошти на закупівлях та уникнути більшості корупційних ризиків, які присутні, коли оборонне відомство вимушено користуватися послугами компаній-посередників.
Так, "Український мілітарний портал" звертає увагу на те, що раніше в Україні вже декілька разів повідомляли про успішне освоєння виробництва гусеничних стрічок для бойових машин піхоти. Спочатку про це заявили на Харківському державному авіаційному підприємстві, а потім і на Житомирському бронетанковому та заводі ім. Малишева.
"До того ж про освоєння виробництва пресслужба ДК "Укроборонпром" повідомляла двічі – у лютому 2019 року та серпні 2020-го. Проте, як видно, Міністерство оборони звернулося до міжнародних закупівель, які, ймовірно, виявилися дешевшими", – констатує видання.
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