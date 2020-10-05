Стало відомо про підвищення експрокурора Тернопільщини, звільненого після п'яного скандалу зі "свинями"
Експрокурора Тернопільської області Миколу Петришина, якого звільнили зі скандалом через кілька днів після вступу на посаду, призначать заступником глави САП у військовій сфері.
Про нову посаду Петришина в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі 5 жовтня повідомив Центр протидії корупції на сторінці у Facebook. Там нагадали, що колишнього головного прокурора області "попросили піти" після історії з його бенкетом на роботі, де він, попередньо, вимагав "клятв вірності" від підлеглих і порівняв їх зі свинями.
"Була інфа, що прокурор святкував хлібну посаду бенкетом, на якому примушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не підкорятимуться, пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней", – йдеться в повідомленні.
Антикорупціонери також зазначили, що правоохоронець за останні кілька років значно поліпшив своє фінансове становище.
"І справді, подумала [Ірина] Венедіктова, навіщо звільняти прокурора, у якого за останні кілька років з'явилося дві квартири, 200-метровий будинок у Києві, земельні ділянки та чотири автомобілі? Цінний кадр!" – додали в організації.
Як писав OBOZREVATEL, про скандал із Миколою Петришиним повідомив адвокат Роман Маселко. За словами юриста, прокурор у нецензурній формі погрожував колегам і, ймовірно, був п'яний. Інформація про звільнення Петришина з'явилася 16 вересня.
Офіційно як прокурора Тернопільщини його представили 14 вересня. Про його призначення стало відомо 11 вересня.