Марків продовжить службу в Нацгвардії: у МВС розповіли про гучну перемогу в суді Італії
Боєць Нацгвардії України Віталій Марків розплатився більш ніж тисячею днів свободи через упередженість щодо нього італійського суду першої інстанції, однак готовий продовжувати службу в НГУ.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він вказав, що засуджений в Італії до 24 років в'язниці і виправданий апеляційним судом, український нацгвардієць не повертатиметься в цю країну.
"Це була друга інстанція, апеляційна. Перша була в рідному місті загиблого журналіста – Павії, і там присяжні були заангажовані тим, що їм хотілося помститися за загибель людини, яка живе в їхньому місті", – пояснив чиновник.
Заступник глави МВС додав, що апеляційний суд для того і існує у всіх країнах, щоб виправляти помилки суддів першої інстанції. Однак за цю помилку Віталій Марків заплатив тим, що 1222 дні був за ґратами, знаючи, що ні в чому не винен.
Геращенко нагадав, як апеляційний суд Мілана вирішив, що всі звинувачення на адресу українця не мають під собою ніяких доказів, і він не причетний до загибелі італійського журналіста Рокеллі в місті Слов'янськ у 2014 році під час бойових дій.
"Це велика перемога України, і Україна показала, що вона може захищати своїх гідних синів в будь-якій точці світу і перемагати", – сказав він.
Також підкреслив, що 4 листопада українці зустрічатимуть нацгвардійця на батьківщині. Після прильоту Марків дасть брифінг в аеропорту "Жуляни".
"Зараз його чекає дружина, продовження служби в Національній гвардії. У нього настрій бадьорий, він не буде повертатися до Італії, хоч там у нього є де жити і громадянство, він буде захищати Україну", – підсумував Геращенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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У мережі з'явилися перші кадри після виходу на свободу українського нацгвардійця. Він вийшов із в’язниці з прапором України.
Віталій Марків присвятив перемогу в міланському суді всім загиблим захисникам України.