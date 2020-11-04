Марків продовжить службу в Нацгвардії: у МВС розповіли про гучну перемогу в суді Італії
Геращенко заявив, що італійський суд першої інстанції був упередженим щодо українця
За його словами, за цю помилку нацгвардієць заплатив тим, що 1222 дні пробув за ґратами
Він зазначив, що Марків не повернеться в цю країну, хоча там у нього є де жити і громадянство
Боєць Нацгвардії України Віталій Марків розплатився більш ніж тисячею днів свободи через упередженість щодо нього італійського суду першої інстанції, однак готовий продовжувати службу в НГУ.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він вказав, що засуджений в Італії до 24 років в'язниці і виправданий апеляційним судом, український нацгвардієць не повертатиметься в цю країну (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Це була друга інстанція, апеляційна. Перша була в рідному місті загиблого журналіста – Павії, і там присяжні були заангажовані тим, що їм хотілося помститися за загибель людини, яка живе в їхньому місті", – пояснив чиновник.
Заступник глави МВС додав, що апеляційний суд для того і існує у всіх країнах, щоб виправляти помилки суддів першої інстанції. Однак за цю помилку Віталій Марків заплатив тим, що 1222 дні був за ґратами, знаючи, що ні в чому не винен.
Геращенко нагадав, як апеляційний суд Мілана вирішив, що всі звинувачення на адресу українця не мають під собою ніяких доказів, і він не причетний до загибелі італійського журналіста Рокеллі в місті Слов'янськ у 2014 році під час бойових дій.
"Це велика перемога України, і Україна показала, що вона може захищати своїх гідних синів в будь-якій точці світу і перемагати", – сказав він.
Також підкреслив, що 4 листопада українці зустрічатимуть нацгвардійця на батьківщині. Після прильоту Марків дасть брифінг в аеропорту "Жуляни".
"Зараз його чекає дружина, продовження служби в Національній гвардії. У нього настрій бадьорий, він не буде повертатися до Італії, хоч там у нього є де жити і громадянство, він буде захищати Україну", – підсумував Геращенко.
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