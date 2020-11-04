Марків продовжить службу в Нацгвардії: у МВС розповіли про гучну перемогу в суді Італії

Боєць Нацгвардії України Віталій Марків розплатився більш ніж тисячею днів свободи через упередженість щодо нього італійського суду першої інстанції, однак готовий продовжувати службу в НГУ.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він вказав, що засуджений в Італії до 24 років в'язниці і виправданий апеляційним судом, український нацгвардієць не повертатиметься в цю країну (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Це була друга інстанція, апеляційна. Перша була в рідному місті загиблого журналіста – Павії, і там присяжні були заангажовані тим, що їм хотілося помститися за загибель людини, яка живе в їхньому місті", – пояснив чиновник.

Заступник глави МВС додав, що апеляційний суд для того і існує у всіх країнах, щоб виправляти помилки суддів першої інстанції. Однак за цю помилку Віталій Марків заплатив тим, що 1222 дні був за ґратами, знаючи, що ні в чому не винен.

Геращенко нагадав, як апеляційний суд Мілана вирішив, що всі звинувачення на адресу українця не мають під собою ніяких доказів, і він не причетний до загибелі італійського журналіста Рокеллі в місті Слов'янськ у 2014 році під час бойових дій.

"Це велика перемога України, і Україна показала, що вона може захищати своїх гідних синів в будь-якій точці світу і перемагати", – сказав він.

Також підкреслив, що 4 листопада українці зустрічатимуть нацгвардійця на батьківщині. Після прильоту Марків дасть брифінг в аеропорту "Жуляни".

"Зараз його чекає дружина, продовження служби в Національній гвардії. У нього настрій бадьорий, він не буде повертатися до Італії, хоч там у нього є де жити і громадянство, він буде захищати Україну", – підсумував Геращенко.

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