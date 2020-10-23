Марків не винен і захист надасть переконливі докази, – Аваков

У суді Мілана (Італія) 23 жовтня відбулося четверте слухання в апеляційній справі щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі.

Підтримати його прийшли мати Оксана Максимчук і глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр заявив, що сторона захисту надасть суду присяжних факти, які свідчать про непричетність бійця НГУ до загибелі журналіста Роккеллі, інформує пресслужба МВС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми представили суду, запевнять у тому, що наш солдат не винен. Я розраховую на те, що це засідання буде доленосним, і за рішенням суду вже скоро ми побачимо Віталія в Києві", – наголосив Аваков.

Оксана Максимчук прийшла підтримати сина в суді МВС України

Водночас, за його словами, з боку Національної Федерації Італійської преси з'явилася заява про нібито погрози з України адвокату сім'ї загиблого фотокореспондента Андреа Роккеллі Алессандрі Баллеріні.

Мати нацгвардійця та Аваков на засіданні суду в Мілані МВС України

"Ці погрози з'явилися в переддень засідання суду, а звернення про них прозвучало публічно до всіх вищих органів італійського правосуддя, за винятком прокуратури, до якої б мала подати заяву потерпіла. Це лише ще одна складова гібридної атаки на Віталія та на справу, яка розглядається у суді. Треба говорити по суті, Віталій не винен, він жертва гібридної війни Росії!" – додав він.

Також у МВС підкреслили, що незважаючи на дощ та карантинні обмеження, до будівлі суду в Мілані прийшли багато українців, щоб підтримати Марківа.

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