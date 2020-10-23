Марків не винен і захист надасть переконливі докази, – Аваков
У суді Мілана (Італія) 23 жовтня відбулося четверте слухання в апеляційній справі щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі.
Підтримати його прийшли мати Оксана Максимчук і глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр заявив, що сторона захисту надасть суду присяжних факти, які свідчать про непричетність бійця НГУ до загибелі журналіста Роккеллі, інформує пресслужба МВС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
"Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми представили суду, запевнять у тому, що наш солдат не винен. Я розраховую на те, що це засідання буде доленосним, і за рішенням суду вже скоро ми побачимо Віталія в Києві", – наголосив Аваков.
Водночас, за його словами, з боку Національної Федерації Італійської преси з'явилася заява про нібито погрози з України адвокату сім'ї загиблого фотокореспондента Андреа Роккеллі Алессандрі Баллеріні.
"Ці погрози з'явилися в переддень засідання суду, а звернення про них прозвучало публічно до всіх вищих органів італійського правосуддя, за винятком прокуратури, до якої б мала подати заяву потерпіла. Це лише ще одна складова гібридної атаки на Віталія та на справу, яка розглядається у суді. Треба говорити по суті, Віталій не винен, він жертва гібридної війни Росії!" – додав він.
Також у МВС підкреслили, що незважаючи на дощ та карантинні обмеження, до будівлі суду в Мілані прийшли багато українців, щоб підтримати Марківа.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Роккеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).
30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Роккеллі.
12 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.
17 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила заяву до влади Італії щодо апеляційного провадження українського нацгвардійця.
На брифінгу за участю глави МВС Арсена Авакова 31 серпня було представлено вагомі докази невинності Марківа.
29 вересня в Мілані відбулося перше судове засідання, на якому розглядалася апеляція у справі нацгвардійця, а друге пройшло 1 жовтня.
На засіданні Італійського апеляційного суду в справі Марківа 15 жовтня його адвокати представили факти того, що стороною обвинувачення було використано некоректний переклад його слів.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що родина загиблого на Донбасі італійського журналіста Андреа Рокеллі хоче отримати від України велику суму компенсації.